Германия

20-летний форвард из Зальцбурга может усилить стан "шмелей".

Боруссия Дортмунд продолжает поиски потенциальной замены для своего ключевого нападающего Эрлинга Холанда, который может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "шмелей" с ноября прошлого года ведет переговоры с Зальцбургом по юному форварду Кариму Адейеми.

В Боруссии уверены, что в ближайшие несколько недель они достигнут с боссами Зальцбурга полного соглашения по 20-летнему немцу, который на данный момент является их главной трансферной целью.

В текущем сезоне Карим Адейеми провел за Зальцбург 28 поединков, в которых он забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.