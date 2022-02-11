Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

В рамках 22 тура немецкой Бундеслиги Лейпциг в домашних стенах переиграл Кельн со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 25 минуте игры. Нкунку шикарно исполнил штрафной удар, отправив мяч в левый угол ворот. Не обошлось и без ошибки Швабе.

Во втором тайме хозяева создавали не много моментов, но могут похвастаться хорошей реализацией. На 54 минуте забил Ольмо. Испанец отлично принял мяч и хлестким ударом отправил его в ворота.

Ну а через три минуты счет и вовсе стал разгромным. На сей раз крайний защитник Лейпцига Анхелино имел повод для радости. Футболист принял мяч и сильно пробил в левый угол ворот Швабе — 3:0.

Кельн отыграл один мяч под занавес встречи усилиями Лемперле, но на большее их не хватило.

Лейпциг - Кельн 3:1

Голы: Нкунку, 25, Ольмо, 54, Анхелино, 57 - Лемперле, 90+2

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол, Анхелино (Мукиеле, 79), Лаймер (Собослаи, 70), Ольмо (Форсберг, 64), Айдара, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 64).

Кельн: Швабе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Схири (Острак, 85), Озджан, Тильманн (Шиндлер, 62), Андерссон (Лемперле, 85).

Предупреждения: Тильманн, Хюберс, Гвардиол.