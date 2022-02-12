Германия

Лидер чемпионата Германии допустил осечку в матче с середняком турнира.

В двадцать втором туре чемпионата Германии мюнхенская Бавария в гостях играла с Бохумом.

Матч для лидера Бундеслиги начался с гола Левандовски, на который хозяева быстро ответили усилиями Антви-Анджея. Далее случилось невероятное и Бохум забил еще трижды до перерыва, поставив перед подопечными Нагельсманна очень сложную задачу.

Весь второй тайм мюнхенцы провели в атаке, однако сумели лишь сократить отставание — вновь отличился Левандовски, точно пробив по воротам из пределов штрафной.