Лидер чемпионата Германии допустил осечку в матче с середняком турнира.
бохум - бавария, getty images
12 февраля 2022, 18:25
В двадцать втором туре чемпионата Германии мюнхенская Бавария в гостях играла с Бохумом.
Матч для лидера Бундеслиги начался с гола Левандовски, на который хозяева быстро ответили усилиями Антви-Анджея. Далее случилось невероятное и Бохум забил еще трижды до перерыва, поставив перед подопечными Нагельсманна очень сложную задачу.
Весь второй тайм мюнхенцы провели в атаке, однако сумели лишь сократить отставание — вновь отличился Левандовски, точно пробив по воротам из пределов штрафной.
Бохум — Бавария 4:2
Голы: Антви-Анджей, 14, Локадия, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Холтманн, 44 — Левандовски, 9, 75
Бохум: Эссер — Данило Соарес, Ляйтш, Белла-Кочап, Гамбоа (Стафилидис, 72) — Реджбечай (Машович, 90), Остерхаге, Лосилла — Хольтманн (Пантович, 80), Локадия (Польтер, 80), Антви-Аджей (Асано, 80)
Бавария: Ульрайх — Люка Эрнандес, Упамекано (Толиссо, 46), Зюле, Павар — Киммих, Мюллер (Чупо-Мотинг, 64), Гнабри, Коман (Забитцер, 75), Сане — Левандовски
Предупреждения: Реджбечай, Гамбоа, Павар.