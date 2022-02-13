Германия

Дортмундский клуб победил со счетом 3:0.

В матче 22-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия обыграла на выезде Унион Берлин со счетом 3:0.

Дублем в составе "шмелей" отличился Марко Ройс, а еще один гол в свой актив записал Рафаэл Геррейру.

Унион Берлин – Боруссия Д 0:3

Голы: Ройс, 18, 25 Ройс, Геррейру, 71.

Унион Берлин: Люте – Баумгартль, Кнохе, Йеккель – Триммель (Рюэрсон, 78), Беккер (Шафер, 78), Премель, Озтуналы (Мевальд, 62), Очипка – Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).

Боруссия Д: Кобель – Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90) – Дауд (Джан, 73), Витцель, Беллингем – Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81). Брандт (Рейнир, 89).

Предупреждения: Баумгартль, Мевальд, Кнохе, Шафер – Брандт.