Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Унион Берлин — Боруссия Д, Getty Images
14 февраля 2022, 07:10
Дортмундская Боруссия в гостевом поединке 22-го тура немецкой Бундеслиги сумела одержать уверенную победу над берлинском Унионом, благодаря чему воспользовалась осечкой мюнхенской Баварии, а столичный коллектив тем временем упустил возможность войти в зону Лиги чемпионов УЕФА.
Обзор матча:
Унион Берлин — Боруссия Д 0:3
Голы: Ройс, 18, 25 Ройс, Геррейру, 71.
Унион Берлин: Люте — Баумгартль, Кнохе, Йеккель — Триммель (Рюэрсон, 78), Беккер (Шафер, 78), Премель, Озтуналы (Мевальд, 62), Очипка — Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
Боруссия Д: Кобель — Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90) — Дауд (Джан, 73), Витцель, Беллингем — Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81). Брандт (Рейнир, 89).
Предупреждения: Баумгартль, Мевальд, Кнохе, Шафер — Брандт.