Германия

Football.ua подвел итоги очередному увлекательному уик-энду в немецком футболе.

Очередные выходные в элитном дивизионе чемпионата Германии подарили нам невероятное поражение Баварии от новичка БЛ.1, яркие победы дортмундской Боруссии и Кельна, и другие события.

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА, ТУР 22

Лейпциг уверенно переиграл гостей из Кельна

РБ не оставил шансов симпатичной команде из Рейна в стартовом матче 22-го тура.

Гулачи — Клостерманн (Симакан, 70), Орбан, Гвардиол — Хенрикс, Лаймер (Собослаи, 70), Айдара, Анхелиньо (Мукиеле, 70) — Ольмо (Форсберг, 64) — А. Силва (Поульсен, 64), Нкунку

Швабе — Шмитц, Килиан, Хюберс, Эктор — Шкири (Острак, 85), Озджан — Тильман (Шиндлер, 62), Дуда (Ут, 62), Кайнц (Любичич, 62) — Андерссон (Лемперле, 85)

Первый тайм вышел на удивление скучным и закрытым. Команды нанесли всего по одному удару, а единственный выстрел "быков" оказался голевым. Это Кристофер Нкунку (см. голы и игроки тура) здóрово реализовал штрафной. Кипер гостей Марвин Швабе лишь почувствовал своим затылком легкое дуновение ветра после удара француза.

Во второй половине встречи Лейпцигу очень помог красивый мяч Дани Ольмо (см. голы тура), после чего хозяева еще однажды после крутой комбинации, начатой опять же воспитанником ПСЖ. Быстрая атака левым полуфлангом закончилась выверенным прострелом Ольмо в центр штрафной на Анхелиньо, который поймал Швабе на противоходе.

Каких-то реальных шансов отыграться "козлики" не создали вовсе. Лишь в концовке удалось забить мяч престижа усилиями Тима Лемперле, головой вколотившего игровой снаряд в сетку после подачи Марка Ута с угла поля.

Дружина Доменико Тедеско все ближе и ближе к зоне Лиги чемпионов.

Вольфсбург начинает свой подъем наверх?

Громкая вывеска тура, к сожалению, не сумела оправдать себя в полной мере.

Трапп — Тута, Хинтереггер, Н'Дика — Да Коста (Кнауфф, 70), Якич (Хрустич, 85), Соу, Ленц (Костич, 62) — Линдстрём, Борре (Пасиенсия, 70), Камада (Хауге, 85)

Кастельс — Лакруа, Борнов, Брукс — Р. Баку, Арнольд, Вранкс (Герхардт, 62), Руссильон (Штеффен, 72) — Крузе, Винд (Бялек, 90), Филипп (Лукебакио, 62)

Айнтрахт здóрово начал матч. Уже на первых минутах "орлы" создали убойный момент, когда мяч скакал вдоль вратарской "волков" вдоль и поперек, но тем чудом удалось отбиться. Станом на середину тайма гости не нанесли ни одного удара по воротам Кевина Траппа, а вот хозяева поддавливали, но в итоге нарвались на пенальти.

Мартин Хинтереггер жестко сыграл корпусом против Макса Крузе. Последний полностью рухнул на газон уже за пределами штрафной площадки, однако фол имел место именно в ее пределах, так что после подсказки от видео-ассистента Франк Вилленборг указал на "точку", которую четко реализовал сам пострадавший.

Если кто пропустил наш материал за неожиданные и непопсовые зимние трансферы, то напомним, что форвард Униона вернулся в клуб, за который выступал в сезоне-2015/16. Он, а также талантливый датский нападающий Йонас Олдер Винд, пришедший из Копенгагена, призваны заменить перебравшегося в Бернли Вута Вегхорста на Фольксваген Арене.

В разгромной победе над Гройтер Фюртом в предыдущем туре (4:1) оба приняли лишь формальное участие в результате, а вот в этой встрече Крузе забил важнейший дебютный мяч после возвращения!

Во втором тайме остроты в игре поубавилось, а Айнтрахт все никак не мог создать что-то стоящее у вражеских ворот. Оливер Гласнер, схлестнувшийся лицом к лицу с некогда родным коллективом, от бессилия бросил в бой всех, кого только возможно — и Костича, и Кнауффа, и Пасиенсию, но результата это не принесло.

Напротив, в самой концовке волчья стая Флориана Кофельдта еще и второй забила (чем занимался Трапп на ближней штанге?!).

Две победы в двух крайних турах несколько поправили турнирное положение Вольфсбурга, который несколько оторвался от опасной зоны в турнирной таблице.

Сенсация на Воновиа Рурштадионе

Изначально мы не собирались уделять этому матчу большой объем, так как его исход выглядел совершенно очевидно на бумаге. Не стоит забывать и о матче первого круга, завершившимся уничижительными 0:7 в пользу сами понимаете кого. Но нынешний Бохум выглядит гораздо цельнее и интереснее своей осенней версии, что по итогу вылилось в невероятную победу!

Эссер — Гамбоа (Стафилидис, 72), Белла-Котчап, Ляйтш, Соарес — Остерхаге, Лосилья, Рексбечай (Машович, 90) — Антви-Аджей (Асано, 80), Локадия (Польтер, 80), Хольтманн (Пантович, 80)

Ульрайх — Павар, Зюле, Упамекано (Толиссо, 46), Люка Эрнандес — Мюллер (Чупо-Мотинг, 64), Киммих — Гнабри, Сане, Коман (Забитцер, 75) — Левандовски

Может быть, новичок и не наиграл аж на четыре забитых мяча, однако и Бавария позволяла ему очень много вольностей на своей половине поля. Лучшим свидетельством закономерности потери очков в этой встрече подопечными Юлиана Нагельсманна является тот факт, что игра проходила поровну и на той, и на противоположной половинах поля (по 29%), а основная борьба развернулась в его центре. Обычно "роттен" вжимают оппонента чуть ли не до его штрафной, но это был не тот случай.

Бохум не боялся грозного соперника, а после парочки забитых голов и вовсе заметно осмелел, не боялся идти в прессинг и играть выше. Все, что оставалось Баварии в такой ситуации при максимальной компактности команды Томаса Рейса в обороне — это скатываться до банальных кроссов в штрафную на Левандовски или неточных дальних ударов.

И это притом, что поляк открыл счет на Воновиа Рурштадионе! Далее солировала блестящая группа атаки рурцев (см. игроки тура). Вы просто посмотрите, какие результативные "подарки" они завезли в ворота бедного Свена Ульрайха (см. голы тура) — просто космос! Не везет последнему так не везет в этом сезоне. В обоих матчах с Ульрайхом на воротах в текущем розыгрыше Бундеслиги Бавария потерпела два поражения от Боруссии М и вот теперь от Бохума, пропустив в них в среднем по три гола за игру!

В трех случаях ответственность за "банки" в его ворота лежит на плечах Дайо Упамекано. Гол Локадии с пенальти, назначенный за попадание мяча в руку французскому центрбеку, затем глупая потеря, приведшая к ауту и голу в дальний угол, и на десерт перед своим мини-шедевром (см. голы тура) Хольтманн прокинул игровой снаряд "между" экс-защитнику Лейпцига.

Какая-то надежда на камбэк замаячила у Мюнхена лишь в эндшпиле, да и то за счет индивидуальных действий Левандовски. Попади Роберт при счете 2:4 не в перекладину, а в ворота со штрафного и может быть гостям удалось вырвать ничью, но хет-трик форварду на сей раз не удался.

Обычно Бавария всегда отвечает уверенным разгромом в следующем матче после досадного поражения. Это мы о том, что где-то в 116 км. чертовски заволновался Зальцбург.

БД не оставила шансов Униону на Ан дер Альтер Ферстерай

После унизительных домашних 2:5 от Леверкузена Боруссии необходимо было очень постараться, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Сперва приятным известием отметился сам клуб, на днях объявивший летний трансфер Никласа Зюле, а сейчас постаралась и команда, разгромившая очень солидный в родных стенах Унион без шума и пыли.

Люте — Триммель (Райерсон, 78), Йекель, Кнохе, Баумгартль, Очипка — Ш. Беккер (Шефер, 78), Прёмель, Озтунали (Мёвальд, 61) — Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72)

Кобель — Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90) — Дауд (Джан, 73), Витсель, Беллингэм — Брандт (Рейниер, 90), Мален (Мукоко, 81), Ройс (Тиггес, 90)

На поле царила грубость, причем больше всего хамил именно берлинский клуб — 20 раз. Всего команды насобирали 29 фолов. К примеру, в игре с Байером таковых было лишь 18!

Унион традиционно демонстрировал свой железный характер под стать прозвищу славного клуба, но за исключением стартового отрезка команда абсолютно не понравилась. На то были и свои причины — зимний уход Макса Крузе в Вольфсбург несколько ограничил возможность для маневров Урсу Фишеру в атаке, а ситуация со вспышкой ковида и травмами также заметно сказалась на коллективе. Рани Хедира, Андреас Фогльзаммер, Нико Гиссельман — все это основные игроки и лидеры "красно-белых". Плюс до последнего не было известно сыграют ли Джулиан Райерсон и Генки Харагучи. Правда, оба по итогу оказались в заявке, а норвежец даже появился на поле.

У Боруссии все также было довольно не сахарно. Помимо повреждения Холанда выпал также Тома Менье, а аккурат перед выездом в Берлин еще и Торган Азар (позже на послематчевой пресс-конференции Марко Розе сказал, что это было связано с дисциплинарным решением. Якобы бельгиец плохо старался на последних тренировках) с Джио Рейной, причем Джованни все-таки полетел с делегацией в столицу Германии, но не попал в заявку. Позицию Менье пришлось укреплять за счет Аканджи, так что номинальная четверка защитников BVB была, скорее, игрой в 3 цз и асимметрией на флангах, где Рафа Геррейру играл заметно выше, а его крыло страховал Дан-Аксель Загаду, что четко видно ниже на карте касаний мяча.

Дортмунд похоронил интригу еще в первом тайме, сделав оба гола при участии Марко Ройса. Капитан "шмелей" сперва обыгрался с Даудом и покатил в "домик" голкиперу хозяев, а затем воспользовался тем, что Дони Мален в неравной борьбе с центральным защитником выборол мяч, так что "Вуди" оставалось лишь обойти Люте и покатить его в незащищенный угол.

Во втором тайме после неразберихи в штрафной Рафаэль Геррейру заставил капитулировать Андреса и в третий раз (отметим шикарные действия Джуда Беллингэма, целиком и полностью позволившего этому голу состояться, посмотрите в обзоре ниже).

Унион взбрыкнул лишь однажды, когда Мёвальд замкнул идеальный кросс от партнера, но параллельно удару головой экс-игрока Вердера еще один бывший футболист "музыкантов" Энтони Уджа зарядил локтем в лицо Мануэлю Аканджи, так что ВАР отменил сие взятие ворот.

В концовке "железные" проверили Грегора Кобеля парочкой дальних ударов и на этом все.

Словом, сверхуверенная победа Боруссии на классе, позволившая вновь сократить отставание от Баварии до приемлемых значений.

Коротко об остальных:

— Результативный матч выдали гладбахская Боруссия и Аугсбург на поле первой (3:2). Счет на исходе получаса игры после выверенной комбинации расстрельным ударом головой открыл Куадио Коне, а во втором тайме пошла обоюдная перестрелка. Спустя 26 секунд после выхода команд из раздевалок по слухам намеревающийся летом отправиться в Дортмунд Рами Бенсебаини покатил мяч в центр штрафной под удар Йонасу Хофманну, Яго сократил отставание в счете, но вскоре Бенсебаини блестяще вколотил игровой снаряд в ближний угол после навеса на грани гениальности от Флориана Нойхауса.

Бразилец Яго сделал второе результативное действие во встрече, отдав ассист на взятие ворот в исполнении Альфреда Финнбогасона (к слову, первое для исландца с 31 октября прошлого года!), однако на большее "фуггерам" банально не хватило ни времени, ни сил.

К слову, в ближайшее время на сайте появится переведенный с официального сайта Бундеслиги материал об уходе спортивного директора Гладбаха Макса Эберля, так что не пропустите!

— Гройтер Фюрт продолжает яростно цепляться за спасительную соломинку. В родных стенах была повержена Герта (2:1). Дублем отметился неувядающий лидер "трилистников" Бранимир Хргота, открывший счет на 26 секунде (!) встречи бильярдным ударом в дальний угол, а позже четко реализовавший пенальти. На 82 минуте юный воспитанник берлинцев Линус Гехтер головой сократил разрыв в счете, но хозяева сумели удержать победу.

— Второй матч кряду не знает вкуса побед Фрайбург. Банда Кристиана Штрайха едва сумела вырвать ничью в домашней игре с Майнцем (1:1). А как она это сделала? Правильно, со стандарта, а именно с углового. Ничья заметно отдаляет "грифов" от зоны Лиги чемпионов.

— В завершающем матче субботы леверкузенский Байер уверенно разбил депрессивных аутсайдеров из Штутгарта (4:2). "Швабы" даже успели несколько посопротивляться, когда Тиагу Томаш сильным ударом в дальний угол сравнял счет, который классным ударом под перекладину открыл Мусса Диаби, но далее Флориан Вирц и компания забили еще трижды. Особенно вкусно выглядел последний мяч в матче авторства Патрика Шика, забитый после крутой геометрической комбинации и ассиста на чеха от юного дарования "аспиринщиков". Байер в какой-то сумасшедшей форме последнее время, что невероятно важно в контексте предстоящих битв в Лиге Европы и борьбе за вторую строчку в таблице Бундеслиги!

— Хоффенхайм более чем уверенно разобрался с Арминией на своем поле, продолжив погоню за зоной Лиги чемпионов (2:0). Счет мог быть и крупнее, если бы "деревенские" точнее попадали по воротам гостей. В следующем туре зинсхаймцам предстоит сыграть на Фольксваген Арене против разыгравшегося Вольфсбурга.

Интересные факты:

— Кристофер Нкунку является лучшим бомбардиром РБ Лейпцига в этом сезоне с 11 голами.

— Дани Ольмо сделал первые гол+пас в этом розыгрыше чемпионата Германии.

— Лейпциг в матче с Кельном забил все три гола с трех первых ударов в створ в матче.

— Макс Крузе забивал в своих последних четырех матчах против Айнтрахта в Бундеслиге. Кроме того, его Вольфсбург добыл пять побед в последних шести выездных матчах против "орлов" в чемпионате.

— Боруссия М впервые победила на своем поле в Бундеслиге с ноября 2021 года!

— Альфред Финнбогасон — лучший бомбардир Аугсбурга в истории Бундеслиги с 37 голами.

— Голкипер Майнца Робин Центнер провел свой 100-ый матч за "карнавальщиков" в БЛ.1.

— 14 исполнений стандартов Винченцо Грифо в этом сезоне чемпионата Германии приводили к забитым мячам.

— Бохум обыграл Баварию в первой Бундеслиге впервые с 14 февраля 2004 года.

— Начиная с августа 2010 года Бавария ни разу не проигрывала новичку Бундеслиги 1 в сезоне. И вот теперь Бохум.

— Бавария пропустила 4 гола в первом тайме матча Бундеслиги впервые с 1975 года!

— 16 голов, которые Бохум пропустил за последние 15 игр — это наименьшее количество пропущенных голов в лиге.

— Герта по-прежнему не знает вкуса побед во всех турнирах в календарном 2022 году!

— Гол Бранимира Хрготы из Гройтер Фюрта стал самым быстрым в текущем сезоне чемпионата — 27 секунда.

— Мусса Диаби забил за Байер в чемпионате уже десять мячей, что больше, чем в двух предыдущих кампаниях вместе взятых (9).

— Кроме того, француз впервые в карьере забил в трех матчах Бундеслиги 1 подряд.

— Патрик Шик и Мусса Диаби забили больше голов (29), чем весь Штутгарт в этом сезоне БЛ.1 — 24!

— Марко Ройс забил первый дубль с декабря 2019 года (матч против Фортуны) и 21-ый в карьере.

— Боруссия Дортмунд забивает как минимум один гол в последних 53 из 54 игр в Бундеслиге за исключением встречи против гладбахской Боруссии в первом круге текущего сезона (0:1).

— Унион впервые проиграл Дортмунду в родных стенах в Бундеслиге 1. "Железные" долгое время оставались единственной командой чемпионата, которую "шмели" не могли обыграть на выезде.

— Бенжамин Хюбнер стал 17-ым игроком Хоффенхайма, забившем в этом розыгрыше чемпионата.

— Хоффе ни разу не проигрывал Арминии Билефельд (3 победы и 3 ничьих) в БЛ.1.

Лучший гол 22-го тура:

Кристофер Нкунку (Лейпциг)

Дани Ольмо (Лейпциг)

Кристиан Гамбоа (Бохум)

Геррит Хольтманн (Бохум)

Лучший тренер 22-го тура:

Связка из Лейпцига — Кристофер Нкунку (гол+предголевая передача) и Дани Ольмо (гол+пас)

Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) — дубль опытнейшего ветерана, позволивший аутсайдеру чемпионата по-прежнему остаться в гонке за сохранение прописки в Бундеслиге

Атакующая линия Бохума в полном составе (Антви-Аджей, Локадия, Хольтманн), сделавшая возможной победу над Баварией

Флориан Вирц (Байер) — гол+пас в игре со Штутгартом, которые очень помогли обыграть "швабов" (4:2) + традиционно крутая игра — 3 удара, 85% точных передач, 1 обводка, 1 выигранное единоборство, 1 отбор, 1 перехват

Марко Ройс (Боруссия Дортмунд) — победный дубль в ворота Униона на выезде

Лучший игрок 22-го тура:

Лучшие бомбардиры

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