Германия

Нападающий Баварии удостоился почетной награды.

Нападающий Баварии Томас Мюллер стал лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Германии по итогам прошлого месяца.

Опытный немец в январе провел три матча в рамках лиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что в борьбе за награду Мюллер опередил Роберта Левандовски (Бавария), Эрлинга Холанда (Боруссия Дортмунд), Патрика Виммера (Арминия), Йошко Гвардиола (РБ Лейпциг) и Муссу Диаби (Байер).