Германия

Помимо трех звезд немецкого чемпионата в списке присутствуют еще три кандидата на награду.

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту по итогам прошедшего месяца в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По итогам минувшего месяца на награду претендуют шесть футболистов: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер).

Проголосовать за одного из претендентов можно на сайте EA Sports.