Германия

Футболист, похоже, поставил под сомнения умения главного тренера.

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс раскритиковал игру команды в матче против Рейнджерс.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы "шмели" неожиданно уступили шотландскому клубу со счетом 2:4.

"Сейчас наш футбол нелогичен. Мы показываем бессмысленную игру, на фоне которой каждый соперник кажется сильнее на фоне нас. Мы все усложняем.

Да, если мы продолжим так играть, то иногда будем выигрывать и проигрывать. Но знайте, глобального успеха нам не добиться", — сказал Хуммельс.

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