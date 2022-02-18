Мюнхенцы продолжают работу над усилением состава.
Бремер, getty images
18 февраля 2022, 20:29
Бавария рассматривает варианты усиления оборонительной линии в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Sport 1, мюнхенский клуб попытается подписать защитника Торино Бремера за сумму порядка 15 миллионов евро.
В текущем сезоне бразильский футболист провел 22 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что совсем недавно Торино продлил контракт с Бремером до лета 2024 года, чтобы он не ушел бесплатно.