Германия

Мюнхенцы продолжают работу над усилением состава.

Бавария рассматривает варианты усиления оборонительной линии в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport 1, мюнхенский клуб попытается подписать защитника Торино Бремера за сумму порядка 15 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский футболист провел 22 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что совсем недавно Торино продлил контракт с Бремером до лета 2024 года, чтобы он не ушел бесплатно.