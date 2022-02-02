Бразилец заключил новое двухлетнее соглашение с клубом.
Бремер, Getty Images
02 февраля 2022, 17:45
Защитник Бремер продлил договор с Торино, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Бразильский центрбек поставил подпись под новым соглашением с туринским клубом до июня 2024 года.
Бремер присоединился к Торино летом 2018 года из Атлетико Минейро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 поединок в футболке "быков", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Торино арендовал полузащитника Эмполи Самуэле Риччи.