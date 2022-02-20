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Арминия — Унион Берлин, Getty Images
20 февраля 2022, 07:49
В 23 туре немецкой Бундеслиги берлинский Унион в третьем поединке кряду не сумел набрать очки, минимально уступив Арминии на ее поле, что позволило клубу из Билефельда отдалиться от зоны вылета.
Обзор матча:
Арминия — Унион Берлин 1:0
Гол: Окугава, 53.
Арминия: Ортега — Брюннер, Рамуш, Нильссон, Барретт-Лаурсен (де Медина, 64) — Василиадис, Кунце — Виммер (Крюгер, 80), Шопф, Окугава (Кастро, 84) — Зерра (Клос, 64).
Унион Берлин: Люте — Йеккель, Баумгартль, Хайнц (Фогльзаммер, 57) — Рюэрсон, Хедира (Мевальд, 75), Очипка (Гиссельманн, 84) — Беккер, Премель – Авонийи (Эндо, 75), Михель (Беренс, 84).
Предупреждения: Йеккель, Рюэрсон.