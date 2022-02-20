Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В 23 туре немецкой Бундеслиги Штутгарт на своем поле имел все предпосылки к тому, чтобы выйти из серии продолжительностью в восемь безуспешных матчей, однако уже под конец основного времени пропустил ответный мяч от Бохума.

Обзор матча:

Штутгарт — Бохум 1:1

Голы: Белла-Кочап, 56 (автогол) — Левен, 90 (пенальти).

Штутгарт: Мюллер — Штенцель, Мавропанос, Антон, Соса — Мвумпа (Мармуш, 20), Эндо, Каразор, Мангаля (Ферстер, 87), Фюрих (Томми, 87) — Тиагу Томаш.

Бохум: Риманн — Гамбоа, Белла-Кочап, Ляйтш, Данило Соарес — Пантович (Левен, 62), Лосилла, Остерхаге — Антви-Аджей, Локадия (Польтер, 62), Хольтманн (Асано, 53)

Предупреждения: Остерхаге, Антви-Аджей, Гамбоа, Польтер.