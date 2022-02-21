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Боруссия Д — Боруссия М, Getty Images
21 февраля 2022, 07:55
Дортмундская Боруссия в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги проводила дерби против одноименного клуба из Менхенгладбаха, одержав по итогу сокрушительную победу с шестью безответными забитыми мячами.
Обзор матча:
Боруссия Д — Боруссия М 6:0
Голы: Ройс, 26, 81, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Джан, 90+1 (пен.)
Боруссия Д: Кобель — Загаду (Понграчич, 42), Хуммельс, Джан — Геррейро (Шульц, 68), Рейна (Брандт, 30), Ройс, Беллингем, Дауд, Азар (Вольф, 68) — Мален (Мукоко, 68)
Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Гинтер — Бенсебайни, Хофманн, Плеа, Нойхаус, Коне (Крамер, 68), Лайнер (Скалли, 67) — Эмболо
Предупреждения: Загаду, Бенсебайни, Дауд.