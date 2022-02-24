Керівництво клубу виступило із заявою до українців.
Фото ФК Вердер
24 февраля 2022, 19:59
Німецький Вердер звернувся із заявою до народу України, який страждає після військового вторгнення з боку РФ.
"Ми шоковані та вражені. Після нападу Росії на Україну в центрі Європи вирує війна. Наші співчуття та солідарність з народом України.
У 2016-му ми зустріли багато молодих українців під час візиту Донецька. Тепер вони живуть у війні. Сьогодні ми всі думаємо про них, а також про всіх жертв війни та насилля у світі".
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!