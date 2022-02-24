Германия

Керівництво клубу виступило із заявою до українців.

Німецький Вердер звернувся із заявою до народу України, який страждає після військового вторгнення з боку РФ.

"Ми шоковані та вражені. Після нападу Росії на Україну в центрі Європи вирує війна. Наші співчуття та солідарність з народом України.

У 2016-му ми зустріли багато молодих українців під час візиту Донецька. Тепер вони живуть у війні. Сьогодні ми всі думаємо про них, а також про всіх жертв війни та насилля у світі".

Wir sind erschüttert und betroffen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Krieg mitten in Europa. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine! (1/2)#Ukraine | #Russland | #Werder pic.twitter.com/s6IUIVXk0h — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 24, 2022