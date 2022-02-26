Германия

Відбулися матчі 24 туру німецької Бундесліги.

Завершилися чергові поєдинки у рамках 24 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр на своєму полі впевнено обіграв Армінію з рахунком 3:0. У складі "аптекарів" точними ударами відзначилися Лукас Аларіо та Мусса Діабі, який оформив дубль. Після цього туру Байєр залишився на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, набравши 44 очки, а в Армінії — 25 балів та 14 рядок.

Байэр - Армінія 3:0

Голи: Аларіо, 30, Діабі, 57, 81.

У другій зустрічі менхенглабхаська Боруссія розійшлася миром із Вольфсбургом. Гра закінчилась із рахунком 2:2. Гості забезпечили собі перевагу у два м'ячі у першому таймі, коли на шостій хвилині відзначився Йонас Вінн, а через 27 хвилин – Себастьян Борно. Проте ще до перерви господарі один м'яч відіграли зусиллями Маркуса Тюрама, а потім уже у більшості відзначився Брель Емболо. Після цього туру у Вольфсбурга 28 очок і 12 місце, а у Борусії М — 27 балів та 17 рядок.

Боруссія М — Вольфсбург 2:2

Голи: Тюрам, 42, Емболо, 82 — Вінн, 6, Борно, 33.

У ще двох зустрічах берлінський Уніон спокійно обіграв Майнц із рахунком 3:1, а Фрайбург розібрався із Гертою – 3:0. Фрайбург продовжує займати високу четверту позицію, набравши 40 очок, а Уніон підібрався до зони єврокубків на сьомому рядку, маючи у своєму активі 37 балів.

Уніон Берлін — Майнц 3:1

Голи: Харагуті, 8, Беккер, 56, Авоньї, 75 — Бурцорг, 90.

Фрайбург - Герта 3:0

Голи: Гріфо, 12 (з пенальті), Шаде, 83, Хьофлер, 86.

Насамкінець Гройтер Фюрт обмінявся голами з Кельном, який приїхав у гості. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Флоріана Кайнца, господарі відповіли влучним ударом Себастьяна Грісбекка.

Гройтер Фюрт — Кельн 1:1

Голи: Грысбекк, 69 — Кайнц, 52.