Германия

Завершився поєдинок чемпионата Німеччини.

В двадцять четвертому турі немецької Бундесліги Борусія Дортмунд на чужому полі не зуміла перемогти Аугсбург.

"Джмелі" першими відкрили рахунок завдяки м'ячу Торгана Азара та впевнено вели матч до перемоги. Тим не менш, "козир" в Аугсбурга все-таки зайшовся — Саренрен-Безе вже за вісім хвилин після свого появлення на полі скористався своїм моментом та приніс команді нічию.

Аугсбург — Борусія Д 1:1

Голи: Саренрен-Безе, 78 — Азар, 35

Попередження: Варгас, Дорш, Дорш, Беллінгем