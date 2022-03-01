Германия

Німецький фахівець залишив країну-агресора.

Марк Гисдоль залишив посаду головного тренера Локомотива та повернувся у Німеччину. У інтерв'ю BILD він заявив, що не буде працювати на країну-агресора.

"Для мене футбольний тренер – найкраща робота у світі. Але я не можу займатися своэю справою у країні, лідер якої відповідає за агресивну війну в центрі Європи.

Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно подав у відставку з посади тренера Локомотива. Я не можу стояти на полігоні в Москві, тренувати гравців, вимагати професіоналізму, а за кілька кілометрів віддаються накази, які приносять великі страждання до всього народу.

Це моє особисте рішення, і я абсолютно у ньому переконаний", — заявив Гісдоль.