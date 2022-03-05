Германия

Фанатам клубу навряд чи буде до вподоби таке співробітництво, проте все краще, аніж країна-агресор.

Гельзенкірхенський Шальке кількома днями раніше достроково розірвав угоду зі своїм багаторічним спонсором через агресію проти України, тому був вимушений швидко підшукати заміну на вакантне місце.

"Кобальтові" впоралися зі своєю задачею доволі швидко, тому вболівальники клубу майже одразу взнали про нового генерального партнера свого клубу.

Ним стала компанія Vivawest GmbH — один із найбільших постачальників житла у землі Північний Рейн-Вестфалія, що володіє близько 120 тис. квартир у 100 муніципалітетах поміж Аахеном та Мюнстером.

Об’єм продажів за 2020 рік склав 833,7 млн євро.

Однак, без цікавого моменту підписання угоди саме з цією кампанією не обійшлося.

Річ у тім, що Vivawest GmbH утворилася у наслідок поєднання Evonik Immobilien GmbH та THS GmbH, та першочергово мала назву саме Evonik Immobilien GmbH із штаб-квартирою у Ессені.

Як відомо, концерн Evonik Industries наразі є спонсором дортмундської Боруссії, у якої є давній регіональний конфлікт із Шальке, однак наразі команди виступають у різних дивізіонах Бундесліги, тому протистояння трохи охололо.

Додамо, що відтепер логотип Vivawest буде прикрашати передню частину ігрової футболки "королівських синіх".