Германия

Легендарний клуб змінить генерального спонсора.

Правління та наглядова рада Шальке припинила партнерство з Газпромом — повідомив офіційний Твіттер клубу.

Державна компанія РФ більше не буде титульним спонсором клубу з Гельзенкірхена. Рішення про це прийнято у односторонньому порядку.

Раніше було прийнято рішення прибрати логотип Газпрому з форми клубу.

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