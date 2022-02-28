Германия 28 февраля 2022, 12:40 Шальке припинив співробітництво с Газпромом Легендарний клуб змінить генерального спонсора. Фото ФК Шальке 28 февраля 2022, 12:40 Правління та наглядова рада Шальке припинила партнерство з Газпромом — повідомив офіційний Твіттер клубу. Державна компанія РФ більше не буде титульним спонсором клубу з Гельзенкірхена. Рішення про це прийнято у односторонньому порядку. Раніше було прийнято рішення прибрати логотип Газпрому з форми клубу. Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні! Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте