Германия

Відбувся черговий матч 25-го туру німецького чемпіонату.

У поєдинку 25-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм у гостях мінімально обіграв Кельн з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 61 хвилині, а його автором став Пош, якому асистував Раум.

Після цього туру Хоффенхайм набрав 43 очки і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, а у Кельна 36 балів та восьмий рядок.

Кельн — Хоффенхайм 0:1

Гол: Пош, 61.