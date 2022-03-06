Відбувся черговий матч 25-го туру німецького чемпіонату.
Кельн - Хоффенхайм, Getty Images
06 марта 2022, 20:27
У поєдинку 25-го туру німецької Бундесліги Хоффенхайм у гостях мінімально обіграв Кельн з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 61 хвилині, а його автором став Пош, якому асистував Раум.
Після цього туру Хоффенхайм набрав 43 очки і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, а у Кельна 36 балів та восьмий рядок.
Кельн — Хоффенхайм 0:1
Гол: Пош, 61.