У поєдинку 26 туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр програв вдома Кельну із рахунком 0:1.

Єдиний м'яч у воротах Баєра побував на 67 хвилині. Його автором став хавбек Кінгслі Шиндлер.

Баєр — Кельн 0:1

Гол: Шиндлер, 67

Байер: Градецькі, Фрімпонг (Фосу-Менса, 13), Та, Коссуну (Тапсоба, 46), Інкапіе, Демірбай, Паласіос (Арангіс, 64), Аларіо, Діабі, Пауліньо (Азмун, 64), Віртц (Адлі, 28).
Кельн: Швебе, Шмитц, Кіліан, Хюберс, Гектор, Кайнц (Лемперле, 88), Дуда (Любічіч, 64), Схіри (Шиндлер, 64), Озджан, Модест, Андерссон (Тільманн, 76).
Попередження: Паласіос, Схірі, Шмітц, Демірбай.