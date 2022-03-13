Закінчився поєдинок чемпіонату Германії.
Шиндлер, Getty Images
13 марта 2022, 18:30
У поєдинку 26 туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр програв вдома Кельну із рахунком 0:1.
Єдиний м'яч у воротах Баєра побував на 67 хвилині. Його автором став хавбек Кінгслі Шиндлер.
Баєр — Кельн 0:1
Гол: Шиндлер, 67
Байер: Градецькі, Фрімпонг (Фосу-Менса, 13), Та, Коссуну (Тапсоба, 46), Інкапіе, Демірбай, Паласіос (Арангіс, 64), Аларіо, Діабі, Пауліньо (Азмун, 64), Віртц (Адлі, 28).
Кельн: Швебе, Шмитц, Кіліан, Хюберс, Гектор, Кайнц (Лемперле, 88), Дуда (Любічіч, 64), Схіри (Шиндлер, 64), Озджан, Модест, Андерссон (Тільманн, 76).
Попередження: Паласіос, Схірі, Шмітц, Демірбай.