Германия

Добіг кінця черговий матч німецького чемпіонату.

В двадцять шостому турі німецької Бундесліги РБ Лейпциг в гостях розтрощив Гройтер Фюрт.

Аутсайдер чемпіонату перший відрив рахунок у матчі — вже на четвертій хвилині відзначився Левелінг. Втім, далі забивали лише гості, які відправили у ворота Лінде шість м'ячів. Цікаво, що всі голи "биків" забили різні футболісти.

Грофтер Фюрт — РБ Лейпциг 1:6

Голи: Левелінг, 4 — Андре Сілва, 17, Форсберг, 32, Лаймер, 34, Хенрікс, 45, Сімакан, 58, Нкунку, 69

Попередження: Віллемс, Абіама.