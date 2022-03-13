Добіг кінця черговий матч німецького чемпіонату.
гройтер фюрт - рб лейпциг, getty images
13 марта 2022, 22:18
В двадцять шостому турі німецької Бундесліги РБ Лейпциг в гостях розтрощив Гройтер Фюрт.
Аутсайдер чемпіонату перший відрив рахунок у матчі — вже на четвертій хвилині відзначився Левелінг. Втім, далі забивали лише гості, які відправили у ворота Лінде шість м'ячів. Цікаво, що всі голи "биків" забили різні футболісти.
Грофтер Фюрт — РБ Лейпциг 1:6
Голи: Левелінг, 4 — Андре Сілва, 17, Форсберг, 32, Лаймер, 34, Хенрікс, 45, Сімакан, 58, Нкунку, 69
Попередження: Віллемс, Абіама.