Германия

Добрий вчинок від представника Другої Бундесліги Німеччини.

У рамках 26-го туру Другої німецької Бундесліги Гамбург мав на своєму полі приймати сімнадцяту команду першості, Ерцгебірге, проте через спалах коронавірусу COVID-19 у складі "динозаврів" гру було перенесено на невизначений термін.

Оскільки проведення спортивної події було зірвано, однак фанати суперників уже встигли добратися до міста на півночі країни, то Гамбург запропонував їм безкоштовне відвідування клубного музею й екскурсію стадіоном Фолькспаркштадіон, а саму арену вирішив використати також і з благочинною метою.

Не є новиною той факт, що багато біженців через війну в Україні обирають Німеччину в якості тимчасового прихистку, а місто Гамбург і в мирний час було бажаною локацією для наших співвітчизників.

У підсумку, клуб вирішив допомогти гостям своєї країни, влаштувавши для них безкоштовну вечерю в ресторані Raute, що розташований безпосередньо в чаші арени.

Загалом, до цієї акції було залучено близько 400 людей, а Гамбург у котре висловив підтримку Україні у війні проти загарбників.

Нагадаємо, що "чорно-біло-сині" зараз посідають сьоме місце в турнірній таблиці, відстаючи від сусідів за регіоном на межі зони перехідних матчів, бременського Вердера, на сім очок за вісім турів до кінця сезону.