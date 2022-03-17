Германия

Терміни відновлення гравця невідомі.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Ніклас Зюле, який після завершення поточного сезону перейде до складу дортмундської Боруссії на правах вільного агента, залишається основною бойовою одиницею під керівництвом Юліана Нагельсманна.

Однак, найближчим часом німецький спеціаліст не зможе розраховувати на свого підопічного.

Як стало відомо з повідомлення прес-служби мюнхенського клубу, 26-річний гравець зазнав пошкодження м’язів правої гомілки під час тренування напередодні.

У підсумку, Зюле буде вимушений пропустити деякий час через відновлення після травми, а його команда та збірна Німеччини ризикують залишитися без основного гравця на матч 27-го туру німецької Бундесліги проти Уніон Берлін та контрольні зустрічі проти Ізраїлю та Нідерландів відповідно.