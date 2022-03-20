Германия

Коли йдеться про забиті м’ячі — це до польського форварда.

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках 27-го туру німецької Бундесліги зуміла здобути впевнену перемогу над берлінським Уніоном (4:0).

Баварія — Уніон 4:0 Відео голів та огляд матчу

Певна річ, що перемога "Червоної машини" з великим рахунком не могла обійтися без чергових результативних здобутків головної атакувальної сили команди Юліана Нагельсманна — нападника Роберта Левандовські.

Найкращий бомбардир поточного розіграшу німецької першості відзначився голами наприкінці першого та на початку другого таймів, одного разу вразивши ворота суперників із одинадцятиметрової позначки.

Зрештою, для польського футболіста ці м’ячі стали 30 та 31 голами в поточному розіграші Бундесліги, що говорить нам проте, що Левандовські в п’ятому поспіль сезоні підкорює позначку в 30 забитих голів за сезон.

До епохи Роберта, це вдавалося зробити лише одному гравцю в історії турніру — величному бомбардиру Баварії Герду Мюллеру, чиї рекорди один за одним перевершує 33-річний виконавець.

Нагадаємо, що загалом поляк за 37 матчів цього сезону забив на клубному рівні 45 голів та віддав чотири гольові передачі.