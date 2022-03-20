Германия

Закінчився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У поєдинку 27 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія не змогла здолати Кельн (1:1).

На восьмій хвилині Маріус Вольф, який у минулому сезоні захищав кольори Кельна, забив у ворота своєї колишньої команди. Ще у першому таймі Кельн відігрався. Андерссон скористався передачею від Модеста та зробив рахунок 1:1.

Кельн — Боруссія Д 1:1

Голи: Андерссон, 36 — Вольф, 8

Кельн: Швебе, Шмітц (Ехизібуе, 10), Кіліан, Хюберс, Хорн, Шауб (Тільманн, 68), Дуда, Озджан, Модест, Ут (Острак, 84), Андерссон (Олесен, 84).

Боруссія Д: Кобель, Джан, Аканджи, Геррейру (Брандт, 66), Вольф (Понграчіч, 87), Азар (Мален, 81), Вітцель, Рейна, Беллінгем, Пасслак (Хуммельс, 46), Холанд (Рейньер, 87).

Попередження: Вольф, Вітцель, Джан, Озджан, Дуда.