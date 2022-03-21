Баварія має намір попрацювати над посиленням оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, мюнхенці звернули увагу на захисника Манчестер Сіті Педро Порро, який виступає за Спортінг на правах оренди.

У поточному сезоні іспанський захисник провів 28 матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, що лісабонський Спортинг хоче викупити Порро у Манчестер Сіті.