Іспанець може змінити клубну прописку.
Педро Порро, getty images
21 марта 2022, 22:05
Баварія має намір попрацювати над посиленням оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Marca, мюнхенці звернули увагу на захисника Манчестер Сіті Педро Порро, який виступає за Спортінг на правах оренди.
У поточному сезоні іспанський захисник провів 28 матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, що лісабонський Спортинг хоче викупити Порро у Манчестер Сіті.