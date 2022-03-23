Германия

Функціонер Баварії розповів про фінансові проблеми чемпіонату.

Німецький футбол продовжує стабільно продукувати гравців найвищого ґатунку для світу, однак останнім часом у країні активно обговорюється тема недостатнього рівня доходів для клубу, навіть за умов їх сталого розвитку.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан на цьому тлі вирішив залишити відповідним коментар із власним баченням поточного стану справ.

"Річний дохід від міжнародних телевізійних контрактів Бундесліги наразі становить менше 150 мільйонів євро на рік — Прем'єр-ліга отримує більше 2 мільярди євро за той самий період. Існує суттєва нерівність.

Нам потрібні рішення, щоб зменшити цю величезну різницю. Баварія належить до трійки найкращих у світі команд із точки зору роботи зі спонсорами. Ми продовжимо розширювати їх перелік у майбутньому.

Ми також повинні бути розумними та ефективними на трансферному ринку. Це включає постійний подальший розвиток нашої молодіжної команди.

Окрім того, продовжимо розвивати менталітет переможців у клубі, тому що це буде елементарним фактором для успіху в найближчі роки.

Якщо нам вдасться досягти результатів у цих сферах, то ми матимемо ще одне спортивне та фінансово успішне десятиліття для нашого клубу", — заявив відомий у минулому екс-голкіпер.

Нагадаємо, що раніше Кан зволів бути більшою мірою залученим до переговорів Баварії відносно нових контрактів із гравцями.