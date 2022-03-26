Германия

Німецький захисник спростував інформацію щодо свого трансферу.

Чинний контракт захисника менхенгладбахської Боруссії Маттіаса Гінтера завершується наприкінці поточного сезону, проте вже достеменно відомо про те, що гравець залишить клуб на правах вільного агента.

Однак, на питання де саме він буде продовжувати свою професіональну кар’єру 28-річний виконавець досі так і не зміг дати відповідь.

"Баварія? Я й гадки не маю, звідки беруться ці чутки. Ще не встиг ухвалити жодного рішення щодо мого майбутнього.

Скільки на це піде часу також не можу сказати. Можливо, кілька тижнів, а може й більше або менше. Я відкритий до будь-яких пропозицій та не маю чітких обмежень відносно того, де саме продовжувати свої виступи.

Варіантів було багато, є над чим попрацювати з агентами. Навіть дещо цікаво спостерігати за всім цим процесом.

Якщо чесно, то я волів би бачити дещо інший фінал моїх відносин із Боруссією М. Останнім часом довкола клубу відбувається багато речей, які не хотілося б бачити, проте вони зачіпають і мене також.

Ми працювали у спокійному режимі доволі довго, аж раптом щось почало відбуватися. Проблеми накопичувалися, через що покращити нашу гру на полі стало просто неможливо.

Я провів видатний час у цьому клубі, проте все колись може добігти свого кінця", — заявив німецький футболіст.

Цього сезону Гінтер узяв участь в 27 матчах Боруссії М, забивши один гол.