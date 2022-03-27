Германия

Німецький клуб не витратить на цей перехід жодного євроценту.

До початку літнього трансферного періоду ще залишилося зачекати доволі багато часу, проте гравці, у яких діючі угоди добігають кінця саме наприкінці поточного сезону, уже мають можливість підписувати попередні угоди зі своїми майбутніми клубами.

Цією опцією зрештою вирішив скористатися й камерунський виконавець австрійського Зальцбургу Жером Онгене, який за звичним для цього клубу маршрутом перебереться до сусідньої Німеччини — у склад франкфуртського Айнтрахту.

24-річний центральний захисник у поточному сезоні взяв участь у 18 матчах, забивши при цьому два голи та віддавши одну гольову передачу.

Угода з "орлами" буде розрахована на п’ять років — до літку 2027 року.

Відзначимо також і той факт, що Онгене має досвід виходу на поле у складі національної збірної Камеруну в десяти матчах, а також разом із нею посів третє місце на цьогорічному Кубку африканський націй.