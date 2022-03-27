Германия

Фулбек Баварії розповів про свою реабілітацію.

У розпал січневого трансферного вікна надійшла тривожна звістка зі стану мюнхенської Баварії відносно стану здоров’я одного з її гравців — у канадського флангового захисника Альфонсо Девіса був діагностований міокардит, після чого футболіста довелося терміново відсторонити від будь-яких фізичних навантажень

Наразі 21-річний канадець повернувся до тренувального процесу та розповів про своє відновлення.

"Реабілітація відбувається добре. У мене немає проблем із м'язами та серцем, але я ще готовий не на 100 відсотків – поки що! Я просто щасливий, що знову можу тренуватись, готовий до роботи.

Я тісно співпрацюю з медичним відділом та реабілітаційним персоналом. Я дуже ретельно тренуюсь з м'ячем і без нього. Багато бігу, силові тренування. Сподіваюся, що скоро зможу повернутися і допомагатиму команді", — цитує слова Девіса офіційний сайт Баварії.

Варто нагадати, що 21-річний канадець не з'являвся на полі з 17 грудня минулого року. Загалом у поточному сезоні Альфонсо провів 23 поєдинки, у яких віддав 6 асистів.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.