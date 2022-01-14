Германия

Канадский вингер Баварии выбыл минимум на несколько недель.

Баварии придется обходиться без Альфонсо Дэвиса не только в ближайшем матче против Кельна, но и в течение нескольких недель — сообщает Kicker.

На предматчевой пресс-конференции на вопрос о состоянии здоровья Дэвиса, сдавшего положительный тест на коронавирус, тренер Баварии Юлиан Нагельсманн ответил, что у канадца диагностировали воспаление сердечной мышцы — миокардит.

"При контрольном обследовании у Дэвиса обнаружены признаки миокардита, – сказал Нагельсманн. – Только признаки, легкая форма. Но рисковать мы не имеем права, поэтому он вернется к работе лишь когда полностью выздоровеет. На это уйдет несколько недель".

"Врачи пока не могут сказать, явился ли миокардит осложнением Ковида. Но факт остается фактом — он есть".

В текущем чемпионате Германии Дэвис провел 16 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.

Матч 19-го тура Кельн — Бавария состоится в субботу, 15 января. Начало в 16:30 по киевскому времени.