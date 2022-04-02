Германия

Керманич Баварії розповів про своє бачення майбутнього гри.

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн перед матчем 28-го туру проти Фрайбурга вирішив розгорнуто відповісти на питання щодо розвитку футболу в майбутньому.

"Завжди трохи важко навіть гіпотетично передбачити, як саме зміниться футбол. Фізично гравці досягли рівня, коли я не думаю, що вони можуть зробити більше.

Однак я вважаю, що в когнітивній сфері все ще є потенціал для розвитку. Сприйняття простору на полі, завчасна орієнтація в ігрових ситуаціях, розпізнавання вразливих ділянок у обороні суперників. У основному, це все про швидкість мислення. Ми можемо досягти більшого в цьому, працюємо над цим.

Важливо надавати цім речам потрібної ваги, тому що футбол став більш мінливим останніми роками, і цей розвиток триватиме. Треба щоб команди не починали гру і не залишалися в одній системі під час неї, а щоб під час гри вносилися відповідні коригування.

Ця варіативність вимагає високого рівня швидкості виконання. Я не очікую мегареволюції в тактиці, але нові ідеї та певні коригування завжди будуть.

Підбір гравців завжди залежить від бюджету відповідного клубу та ідеї тренера. Чим більш мінливим складом хоче грати тренер, тим полівалентнішими мають бути гравці.

Я великий прихильник того, щоб гравці були максимально гнучкими, проте мали б якусь найсильнішу рису. Тому бажано, щоб вони були видатними на одній позиції, але також мали змогу добре відігравати на інших позиціях чи за різник тактичних вимог.

Я також за те, щоб більше спеціалістів було залучено до тренерського штабу. Індивідуальне навчання особливо важливе на етапах, де багато ігор і де можна і хочеш багато працювати окремо з кожним гравцем.

Ви можете вкладати неймовірну кількість часу в цю роботу на полі та поза ним, тому вам потрібна робоча сила. НФЛ є дуже гарним прикладом того, чого можна досягти з великим штатом кваліфікованих тренерів, щоб ваші гравці були порівну навантажені окремо один від одного", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що свій наступний матч мюнхенська Баварія проведе в чемпіонаті, зігравши на виїзді проти Фрайбурга 2 квітня, о 16:30 за київським часом.