Закінчились поєдинки чемпіонату Німеччини.
Роберт Левандовські, Getty Images
09 апреля 2022, 18:25
В рамках 29 туру німецької Бундесліги закінчилися чотири поєдинки.
Мюнхенска Баварія на власному полі перемогла Аугсбург із рахунком 1:0.
На 80 хвилині гри рахунок з 11-метрового удару відкрив лідер мюнхенців Роберт Левандовські.
Баварія - Аугсбург 1:0
Гол: Левандовські, 80
Вольфсбург вдома переграв Армінію із рахунком 4:0.
У першому таймі Нмеча забив два голи. У другій половині гри Арнольд та Крузе довели гру до впевненої перемоги команди.
Вольфсбург - Армінія 4:0
Голи: Нмеча, 11, 38, Арнольд, 48, Крузе, 53
Боруссія М на виїзді здолала Гройтер Фюрт (0:2).
Голи від лідерів клубу Тюрама та Плеа принесли Боруссії М дуже важливі три очки.
Гройтер Фюрт — Боруссія М 0:2
Голи: Тюрам, 18, Плеа, 24
Кельн вдома зумів вирвати перемогу над Майнцом із рахунком 3:2.
Гості вели у рахунку 0:2 завдяки влучним пострілам Буркардта та Онісіво. Але господарі перевернули гру і забили тричі зусиллями Шхірі, Любічіча та Кіліана
Кельн - Майнц 3:2
Голи: Шхірі, 60, Любічіч, 78, Кіліан, 82 — Буркардт, 14, Онісіво, 55