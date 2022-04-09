Германия

Закінчились поєдинки чемпіонату Німеччини.

В рамках 29 туру німецької Бундесліги закінчилися чотири поєдинки.

Мюнхенска Баварія на власному полі перемогла Аугсбург із рахунком 1:0.

На 80 хвилині гри рахунок з 11-метрового удару відкрив лідер мюнхенців Роберт Левандовські.

Баварія - Аугсбург 1:0

Гол: Левандовські, 80

Вольфсбург вдома переграв Армінію із рахунком 4:0.

У першому таймі Нмеча забив два голи. У другій половині гри Арнольд та Крузе довели гру до впевненої перемоги команди.

Вольфсбург - Армінія 4:0

Голи: Нмеча, 11, 38, Арнольд, 48, Крузе, 53

Боруссія М на виїзді здолала Гройтер Фюрт (0:2).

Голи від лідерів клубу Тюрама та Плеа принесли Боруссії М дуже важливі три очки.

Гройтер Фюрт — Боруссія М 0:2

Голи: Тюрам, 18, Плеа, 24

Кельн вдома зумів вирвати перемогу над Майнцом із рахунком 3:2.

Гості вели у рахунку 0:2 завдяки влучним пострілам Буркардта та Онісіво. Але господарі перевернули гру і забили тричі зусиллями Шхірі, Любічіча та Кіліана

Кельн - Майнц 3:2

Голи: Шхірі, 60, Любічіч, 78, Кіліан, 82 — Буркардт, 14, Онісіво, 55