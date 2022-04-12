Германия

Мартен Вандевордт продовжить кар'єру в таборі "биків".

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання юного талановитого воротаря Мартена Вандевордта, права якого раніше належали бельгійському Генку.

20-річний бельгійський футболіст поставив підпис під довгостроковим контрактом із "биками", який буде розрахований до літа 2029 року.

Цікаво, що 10 грудня 2019 року, Вандевордт вперше зіграв в Лізі чемпіонів УЄФА . У 17 років і 287 днів він став і нині є наймолодшим воротарем, який коли-небудь виступав в цьому турнірі.

Profidebüt mit 17 ☑️

Jüngster Keeper der #UCL-Geschichte ☑️

Belgischer Pokalsieger ☑️

Nationaltorhüter der belgischen U-21 ☑️

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Wir freuen uns auf @VandevoordtM 🧤🔥 pic.twitter.com/6VjosEtVwD — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 12, 2022

У поточному сезоні Мартен Вандевордт провів 44 поєдинки за Генк у всіх турнірах, у яких він був беззаперечним першим номером, пропустивши 66 м'ячів та 10 матчів відігравши "на нуль".