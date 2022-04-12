Мартен Вандевордт продовжить кар'єру в таборі "биків".
Мартен Вандевордт, Лейпциг
12 апреля 2022, 22:58
РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання юного талановитого воротаря Мартена Вандевордта, права якого раніше належали бельгійському Генку.
20-річний бельгійський футболіст поставив підпис під довгостроковим контрактом із "биками", який буде розрахований до літа 2029 року.
Цікаво, що 10 грудня 2019 року, Вандевордт вперше зіграв в Лізі чемпіонів УЄФА . У 17 років і 287 днів він став і нині є наймолодшим воротарем, який коли-небудь виступав в цьому турнірі.
У поточному сезоні Мартен Вандевордт провів 44 поєдинки за Генк у всіх турнірах, у яких він був беззаперечним першим номером, пропустивши 66 м'ячів та 10 матчів відігравши "на нуль".