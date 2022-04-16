Германия

Завершилися чотири поєдинки 30 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 30-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Вольфсбург і здобула розгромну перемогу.

Підопічні Марко Розе відправили ворота суперника шість м'ячів, п'ять з яких припали на першу половину зустрічі.

Авторами голів у складі Дортмунда стали Роте, Вітсель, Аканджі, Джан та Голанд (дубль). Наприкінці зустрічі Вольфсбург зумів забити гол "престижу", автором якого став Баку.

Борусія Дортмунд — Вольфсбург 6:1

Голи: Роте, 24, Вітсель, 26, Аканджі, 28, Джан, 35, Голанд, 38, 54 — Баку, 82

У паралельному матчі берлінська Герта здобула мінімальну перемогу над Аугсбургом.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Сердар, який відзначився забитим м'ячем на 49-й хвилині.

Аугсбург — Герта 0:1

Гол: Сердар, 49

Майнц та Штутгарт, у свою чергу, виявити сильнішого так і не змогли, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Майнц – Штутгарт 0:0

Фрайбург приймав на своєму полі Бохум та здобув розгромну перемогу над суперником із рахунком 3:0.

Гості догравали зустріч у меншості через вилучення Стафілідіса на 68-й хвилині.

Фрайбург — Бохум 3:0

Голи: Кюблер, 5, Шаллай, 16, 53

Видалення: Стафілідіс, 68