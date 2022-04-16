Завершилися чотири поєдинки 30 туру чемпіонату Німеччини.
Гравці Боруссії Дортмунд, Getty Images
16 апреля 2022, 18:24
У рамках 30-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Вольфсбург і здобула розгромну перемогу.
Підопічні Марко Розе відправили ворота суперника шість м'ячів, п'ять з яких припали на першу половину зустрічі.
Авторами голів у складі Дортмунда стали Роте, Вітсель, Аканджі, Джан та Голанд (дубль). Наприкінці зустрічі Вольфсбург зумів забити гол "престижу", автором якого став Баку.
Борусія Дортмунд — Вольфсбург 6:1
Голи: Роте, 24, Вітсель, 26, Аканджі, 28, Джан, 35, Голанд, 38, 54 — Баку, 82
У паралельному матчі берлінська Герта здобула мінімальну перемогу над Аугсбургом.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Сердар, який відзначився забитим м'ячем на 49-й хвилині.
Аугсбург — Герта 0:1
Гол: Сердар, 49
Майнц та Штутгарт, у свою чергу, виявити сильнішого так і не змогли, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Майнц – Штутгарт 0:0
Фрайбург приймав на своєму полі Бохум та здобув розгромну перемогу над суперником із рахунком 3:0.
Гості догравали зустріч у меншості через вилучення Стафілідіса на 68-й хвилині.
Фрайбург — Бохум 3:0
Голи: Кюблер, 5, Шаллай, 16, 53
Видалення: Стафілідіс, 68