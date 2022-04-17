Германия

Функціонер німецького флагману розповів про стан переговорів із провідним гравцем.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські найближчого трансферного вікна буде одним із найбільш бажаних футболістів для придбання збоку усіх бажаючих клубів через терміни його діючої угоди, які спливають улітку 2023 року.

Голова правління "Червоної машини" Олівер Кан через це питання вчергове був змушений коментувати всі можливі чутки довкола гравця клубу.

"Станом на сьогодні, Роберт — гравець Баварії. Зараз ми продовжуємо з ним зустрічатися для того, аби він залишався в Баварії якомога довше.

Дехто думає, що це схоже на якусь онлайн-гру про менеджерів, де ви натискаєте на якісь кнопки, і контракт зрештою продовжується.

Роберт став найкращим футболістом світу в складі нашої команди, забиваючи від 30 до 40 м’ячів кожного сезону. У нього є значний потенціал для того, щоб досягати цього показника кожного сезону.

Певна річ, що гравці настільки високого рівня інколи розмірковують над тим, що вони можуть спробувати щось інше для себе. Саме тому потрібен певний час на те, аби переконати їх залишитися в вашій команді.

Однак, є також певні фінансові можливості, про які, як клуб, ви повинні завжди думати. Баварія, на рівні з іншими, постраждали під час останніх двох років, тому має обмірковувати кожний свій крок", — заявив німецький функціонер.

У поточному сезоні Левандовські зіграв 41 матч, забивши 47 голів та віддавши чотири гольові передачі.