Германия

Форварду не подобаються методи роботи фахівця.

Деякі футболісти мюнхенської Баварії незадоволені співпрацею із головним тренером "ротен" Юліаном Нагельсманном.

Один з таких виконавців — форвард команди Роберт Левандовськи, повідомляє німецьке видання Sport1.

Польского футболіста не влаштовує тактика та методи тренувань, які пропонує молодий фахівець. На тлі постійних чутків про те, що Левандовськи може залишити Баварію, ця інформація лише додає сумнівів щодо майбутнього футболіста в лавах лідера Бундесліги.

В поточному сезоні Левандовськи забив 47 м'ячів у 41 матчі за Баварію.

Відзначимо, що раніше наставник Барселони Хаві прокоментував можливе підписання футболіста.