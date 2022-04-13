Испания

Наставник Барселони не зміг прокоментувати інформацію щодо польского форварда.

В останній час авторитетні ЗМІ поширюють інформацію про те, що форвард Баварії Роберт Левандовськи наблизився до трансферу в Барселону.

Тим не менш, головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес не став підтверджувати або спростовувати цю інформацію, наголосивши, що зараз він сконцентрований на грі проти Айнтрахту.

"Звичайно, Левандовськи — фантастичний форвард, але наразі нам треба сконцентруватися на грі у Лізі Європи. Я не можу вам нічого відповісти, зараз не той момент", — наводить слова фахівці Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що агент Левандовськи через слухи про Барселону намагається здобути для свого клієнта кращі умови подовження контракту з Баварією.