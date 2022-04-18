Германия

Герберт Хайнер заявив, що з польським форвардом його команди вже відбулася перша розмова.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські найближчого трансферного вікна буде одним із найбільш бажаних футболістів для придбання збоку усіх бажаючих клубів через терміни його діючої угоди, які спливають улітку 2023 року.

Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер розповів про те, як просуваються переговори з 33-річним поляком щодо нової угоди.

"Розмова з Левандовські відбулася, і в нас запланована друга. Переговори буде продовжено. З Мюллером і Ноєром справи йдуть дуже добре, переговори просуваються", — цитує слова Хайнера журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Левандовські зіграв 42 матчі, забивши 47 голів та віддавши 6 результативних передач.