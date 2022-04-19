Германия

Голкіпери продовжать захищати кольори клубу.

Воротар та лідер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр продовжить контракт з клубом. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, клуб домовився з футболістом про новий контракт до літа 2025 року. На той момент йому буде 39 років.

Нойєр виступає за мюнхенців з 2011 року. Відтоді він 9 разів вигравав Бундеслігу, двічі — Лигу чемпіонів та інші трофеї.

Також Баварія продовжить контракт із другим воротарем Свеном Ульрайхом. Нова угода з 33-річним стражем воріт буде тривати один рік — до літа 2023 року.

Що стосується Ульрайха, то він виступав за Баварію з 2015 по 2020, та з 2021 дотепер. Він чотириразовий чемпіон Німеччини та переможець Ліги чемпіонів у складі клубу.