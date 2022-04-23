Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

У рамках 31-го туру німецької Бундесліги Вольфсбург розтрощив Майнц, ще за ходом першого тайму відправивши у ворота суперників одразу п’ять м’ячі. Після подібного старту зустрічі, господарям поля було достатньо спокійно відіграти залишок ігрового часу, що вони й зробили, наблизившись до суперників у середині турнірної таблиці на відстань у два пункти.

Огляд матчу:

Вольфсбург — Майнц 5:0

Голи: Вінд, 8, 42, Крузе, 24 (пен.), 35, 45+2.

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Борнов, Брукс, Руссільон — Шлагер, Арнольд, Герхардт — Вінд, Нмеча, Крузе.

Майнц: Центнер — Тауер, Белль, Ніахате — Відмер, Стах, Лукокі — Баррейро, Боетіюс — Беркардт, Інгвартсен.

На 23-й хвилині був вилучений Ніклас Тауер (Майнц) (грубий фол).