Германия

До вашої уваги пряма трансляція півфінального поєдинку чемпіонату Німеччини-2021/22.

У рамках 31-го туру поточного розіграшу німецької Бундесліги на нас чекає протистояння між Лейпцигом та берлінським Уніоном, які претендують на потрапляння в єврокубки.

Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua о 16:30 за київським часом.

Телеканал Setanta Sports Ukraine проведе безкоштовну трансляцію матчу Лейпцига проти Уніона на території України в YouTube.

Відео онлайн-трансляція матчу