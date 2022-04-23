До вашої уваги пряма трансляція півфінального поєдинку чемпіонату Німеччини-2021/22.
Лейпциг — Уніон, Setanta Sports Ukraine
23 апреля 2022, 15:59
У рамках 31-го туру поточного розіграшу німецької Бундесліги на нас чекає протистояння між Лейпцигом та берлінським Уніоном, які претендують на потрапляння в єврокубки.
Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua о 16:30 за київським часом.
Телеканал Setanta Sports Ukraine проведе безкоштовну трансляцію матчу Лейпцига проти Уніона на території України в YouTube.
Відео онлайн-трансляція матчу