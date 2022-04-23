Германия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія.

У рамках 31-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія може в Der Klasseker поставити крапку в чемпіонських перегонах, зігравши проти дортмундської Боруссії.

Юліан Нагельсманн, після перемоги над Армінією (3:0), вирішив використати з перших хвилин Ернандеса в центрі захисту, тоді як по флангах оборони розташуються Павар та Девіс, а Коман зіграє ліворуч у ланці атакувальних півзахисників.

Марко Розе, на тлі розгрому Вольфсбурга (6:1), залучив до стартового складу Гітца в рамку воріт, тоді як Геррейру повернеться на лівий фланг захисту, а Джан відправиться до опорної зони.

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі, Мюллер, Коман — Левандовські.

Запасні: Ульрайх, Зюле, Сане, Чупо-Мотінг, Забітцер, Рока, Ньянзу, Мусіала, Станішич.



Боруссія Д: Гітц — Вольф, Аканжи, Загаду, Геррейру — Джан, Беллінгем — Рейнір, Ройс, Брандт — Голанд.