Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

У рамках 31-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія фактично проводила чемпіонський матч проти дортмундської Боруссії на власному полі. Команда Юліана Нагельсманна забезпечила собі перевагу в два м’ячі ще за ходом першого тайму, після чого її суперників вистачило лише не та, щоб трохи підняти рівень інтриги на початку другої половини гри, однак останнє слово все одно було на боці майбутніх 32-разових чемпіонів країни.

Огляд матчу:

Баварія — Боруссія Д 3:1

Голи: Гнабрі, 15, Левандовські, 34, Мусіала, 83 — Джан, 52 (пен.)

Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх (Зюле, 90+2), Горецка — Гнабрі (Мусіала, 63), Мюллер (Забітцер, 82), Коман (Сане, 82) — Левандовські (Чупо-Мотінг, 90+3).

Боруссія Д: Гітц — Вольф (Пасслак, 88), Аканжи, Загаду, Геррейру — Джан, Беллінгем — Рейнір (Байно-Гіттенс, 67), Ройс, Брандт — Голанд (Мукоко, 87).

Попередження: Джан.