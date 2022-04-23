Германия
23 апреля 2022, 21:25
Баварія — достроковий чемпіон Німеччини!
Мюнхенському клубу вдалося встановити видатне досягнення за підсумками принципового Der Klassiker.
Баварія — Боруссія Д, Getty Images
23 апреля 2022, 21:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Боруссія Д 3:1
Голи: Гнабрі, 15, Левандовські, 34, Мусіала, 83 — Джан, 52 (пен.)
Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс — Кімміх (Зюле, 90+2), Горецка — Гнабрі (Мусіала, 63), Мюллер (Забітцер, 82), Коман (Сане, 82) — Левандовські (Чупо-Мотінг, 90+3).
Боруссія Д: Гітц — Вольф (Пасслак, 88), Аканжи, Загаду, Геррейру — Джан, Беллінгем — Рейнір (Байно-Гіттенс, 67), Ройс, Брандт — Голанд (Мукоко, 87).
Попередження: Джан.