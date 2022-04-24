Германия

Футболіст вже став легендою клубу.

Після перемоги у поєдинку проти дортмундської Боруссії (2:1), Баварія достроково виграла чемпіонат Німеччини. Цей титул Бундесліги став для клубу 10 поспіль.

Для лідера атаки Баварії Томаса Мюллера це 11 перемога у Бундеслізі. Він єдиний гравець з теперешнього складу команди, який вигравав титул 11 разів.

Нагадаємо, що 32-річнмий Мюллер є вихованцем Баварії, а на найвищому рівні грає з 2007 року. У його активі 30 командних трофеїв.