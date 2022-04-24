Германия

Функціонер підтвердив переговори із хавбеком.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував чутки щодо півзахісника Аяксу Райана Гравенберха, якого пов'язують із трансфером до складу "ротен".

Функціонер підтвердил факт перемовин, але відмовився коментувати це більш широко.

"Так, ми дійсно ведемо переговори із Гравенберхом. Тим не менш, я зараз не можу вам щось говорити більш поглиблено", — цітує Саліхаміджича Фабріціо Романо.

Відзначимо, що окрім як із Граверберхом, Баварія також сподівається підписати захисника Аяксу Мазрауі.

Раніше хавбек заявив, що не покине Аякс у статусі вільного агента, бо хоче, щоб рідний клуб отримав за нього гідну компенсацію.