Нидерланды. Новость

Полузащитник слишком благодарен родному клубу.

Райан Гравенберг заявил, что если и покинет Аякс, то только за достойные деньги.

"Я не знаю, уйду ли я из Аякса ближайшим летом, – цитирует 19-летнего полузащитника журналист Фабрицио Романо. – Но я точно знаю, что я не покину Аякс даром".

"Я слишком многим обязан этому клубу, поэтому не могу допустить, чтобы он не получил достойную компенсацию".

Райан провел 10 матчей в составе национальной сборной Нидерландов (1 гол) и 91 матч во всех турнирах за Аякс (10 голов).

Ранее сообщалось об интересе к Гравенберху со стороны Ливерпуля.